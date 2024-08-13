Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Arda K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Arda K., çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Sevk sırasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik tedbiri alırken, şüpheli Arda K.'yı adliyeye Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri götürdü. Arda K., birden fazla kişiyi kasten yaralama suçlamasıyla savcılık sorgusuna alındı.
Şüpheli mahkemece tutuklandı.