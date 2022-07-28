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ESKİŞEHİR

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam: AK Parti ve MHP 'Ret' oyu verdi

CHP'li belediyelerden vatandaşın belini büken bir zam haberi daha geldi. CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde suya fahiş zam yapıldı. AK Parti ve MHP'nin 'Ret' oyu verdiği oylamada zam kararı kabul edildi.

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Haber Merkezi AA
Eskişehirde şebeke suyuna yüzde 40 zam: AK Parti ve MHP Ret oyu verdi
Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı.

ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.

  • Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen.
CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen.

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