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Et ve Süt Kurumu'ndan 'sözleşmesini iptal ettiren üreticilere cezai işlem uygulandığı' iddialarına yalanlama: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Bazı yayın organlarınca Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), sözleşmesini iptal ettiren üreticilere cezai işlem uyguladığı ileri sürüldü. İftiralara cevap veren ESK, yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
22:54 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Et ve Süt Kurumu (ESK)

Et ve Süt Kurumu (ESK)

Devleti karalamaya yönelik algı operasyonlarının hedefi bu kez Et ve Süt Kurumu (ESK) oldu.

Bugün bazı internet haber sitelerinde "Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin Kuruma 30 bin TL ceza ödediği” iftirası ortaya atıldı.

ESK, söz konusu iddialara ise kurumun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Kurumu karalamaya yönelik ortaya atılan iddiaları yalanlayan ESK, Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticiye, bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını açıkladı.

Sözleşmeli Besicilik Projesinde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak mutlak kârlılık hedeflendiğini kaydeden Et ve Süt Kurumu, regülasyon görevi kapsamında üreticilerin ve tüketicilerin menfaatlerinin korunmaya devam edeceğini belirtti.

"Mutlak kârlılık hedeflenmektedir"

Kurumun internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet haber sitelerinde “Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin Kuruma 30 bin TL ceza ödediği” yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Et ve Süt Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya başlayan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesinde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak mutlak kârlılık hedeflenmektedir.

"Bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır"

Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.

Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



#Et ve Süt Kurumu
#ESK
#Cezai İşlem
#İddia
#Yalanlama
33 dakika önce
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