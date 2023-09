Et ve Süt Kurumu'ndan 'sözleşmesini iptal ettiren üreticilere cezai işlem uygulandığı' iddialarına yalanlama: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacağı kararlaştırıldı. Yapılan açıklamada ayrıca, kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirlere devam edileceği de vurgulandı.