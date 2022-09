Etlik Şehir Hastanesi açıldı: Şehir hastaneleri dünyada marka olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük alana kurulu şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’ni açtı. Bilkent’in ardından Etlik’te inşa edilen başkentin ikinci şehir hastanesinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ankara’ya bu yakışır, dolayısıyla Ankaralılara da bu yakışır” dedi. 20 yıl önce hükümete gelirken millete, ülkeyi, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerine yükseltecekleri sözünü verdiklerini anımsatan Erdoğan, “Açılışını yaptığımız Etlik Şehir Hastanesi işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir” diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tabii Ankara’da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık. Aynı büyüklükte Bilkent’i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak, aynı şekilde burası da 4 bin 50 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasretti. Hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim. Milletimizin her hayali gibi bu ortak hayalimizin 20’nci eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum.”

SAYISI 35’E ÇIKACAK

Erdoğan, Türkiye’nin 20’nci şehir hastanesine kavuştuğunu, halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanesiyle bu sayıyı 35 çıkaracaklarını dile getirdi. Vatandaşa birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa da tıbbi yardım malzemesi gönderdiklerine işaret eden Erdoğan, dünyayla rekabet edebilecek seviyedeki kamu ve özel hastanelerde, becerileri ve çalışkanlıkları herkesçe takdir edilen doktorlarla, hizmet kalitesini yükselten altyapı ve nitelikli personelle sağlığın küresel yıldızı haline gelindiğini vurguladı.

GEMİ MENZİLE DOĞRU GİDİYOR

“Artık bu gemi yükünü almış, rotasına girmiş ve menziline doğru gitmektedir. Ülkemizin sağlık alanındaki kazanımlarına halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan veremeyiz” diyen Erdoğan, şehir hastanelerinin uluslararası bir markaya dönüşeceğini belirterek şunları kaydetti:

“Tam tersine elimizdeki imkanları daha verimli kullanacak, daha ileriye taşıyacak adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bilhassa şehir hastanelerimizin hasta ve çalışan memnuniyetini yükseltmekten akademik vasfını güçlendirmeye kadar her konuda ne gerekiyorsa yapacağız.”

Sağlık devriminin sembolü

Etlik Şehir Hastanesi’ni bünyesindeki 8 ayrı hastane ve en son teknolojiyle donatılan birimleriyle, sağlık devrimlerinin sembollerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, 691’i yoğun bakım olmak üzere, 4 bini aşkın yatak kapasitesi, bin polikliniği, 125 ameliyathanesi, laboratuvarları, araştırma merkezleri ve 1 milyon 145 bin metrekareyi aşan alanıyla bu dev hastanenin adeta bir sağlık şehri hüviyetinde olduğunu kaydetti. Şehir hastanelerinin bir kısmının Etlik’te olduğu gibi kamu-özel ortaklığıyla bir kısmının da genel bütçeden hayata geçirildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli, bugün pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor.” 1 milyon metrekareden büyük bir alana kurulan Etlik Şehir Hastanesi Türkiye’nin en büyük alana kurulu şehir hastanesi oldu.

Topraklarımızın kıymetini bilmeliyiz

Türkiye’nin bugün dünyanın dört bir yanından gelen milyonları misafir ettiğini anlatan Erdoğan, “Ülkemizi bir kurtuluş kapısı veya kurtuluşa giden yolun geçiş yolu olarak görerek bu topraklara yönelen herkes aslında bize çok önemli mesaj veriyor. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın, devletimizin, ülkemizin, mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanlarını kaybedenlerin, devletleri yıkılanların başlarına felaketler geldiğinin görüldüğünü belirterek şöyle devam etti: “Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini, aşını, suyunu bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz, vay halinize... Buna rağmen hala başka ülkelerin, başka toplumların, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi, birey olarak bize iyilik etmek değil, tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir.”

FOTOĞRAF 14 Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan “Etlik Şehir Hastanesi\" açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Toplam alanı 1 milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor. Hastanede, Türkiye`nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara`nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak. Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunuyor.



Bir sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir Üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.



\"Her hastaya 1 oda\" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Ankara'nın ikinci şehir hastanesinin açılışını yapacaklarını anımsatarak: \"Laf ola beri gele değil, Ankara'ya ikinci şehir hastanesi, aynen birinci şehir hastanesi kadar büyük dev bir Hastane. Her yönüyle modern ve inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Saat 14.00'te açılışı yapacağız, hasta kabulleri de başladı\" ifadelerini kullanmıştı. ağlık Bakanı Fahrettin Koca, \"Resmi açılışı saat 14.00’da yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde İLK DOĞUM bu gece 23.46’da gerçekleşti. Enes Umut adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanıma ve aileye “Gözünüz aydın.” diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz\" mesajını paylaştı. Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 14 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek.



Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.



TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ



Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi. Türkiye’nin en büyüklerinden: Etlik Şehir Hastanesi açıldı Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Hastane hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak. Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.

