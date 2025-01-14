Ev hanımına 6 milyonluk oyun: Ünlülerin fotoğrafları ile kandırdılar

Gaziantepli D.Ö. sosyal medyada ünlü isimlerin fotoğraflarının da kullanıldığı bir yatırım reklamı sitesini ziyaret etti.





Kısa bir süre sonra Ankara'dan aradığını ve adının Yusuf Kandemir olduğunu söyleyen kişinin, "Şirketten kâr payı alacaksınız. Burası büyük bir şirket, ünlü sanatçılar da burada" deyince mağdur kadın bu sözlere inanarak, bin TL ücret karşılığında üyelik yaptırdı.





54 yaşındaki D.Ö. daha sonra uzman olduğunu söyleyen kişinin yönlendirmesiyle site üstünden bir hesap açtırdı. Dolandırıcılar, D.Ö'ye, buraya yatırdığı paraları dolara çevirip kendi sistemlerine dahil ettiklerini söylediler.





"Babamdan kalan arsa ve arabayı sattım"





Birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten kadın, daha sonra sahip olduğu tüm malları sattı. Parasını kurtarmak isterken birikimlerinden ve babadan kalma taşınmazlardan olan kadın olayı şöyle anlattı;





"Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım. Bunun üzerine babamdan kalan arsa ve arabayı da satarak 100 bin dolara tamamladım.





Ancak vergi bahanesi çıkardılar. 'Para Avrupa'da olduğu için Avrupa Merkez Bankası vergi çıkarıyor. 40 bin dolarlık vergiyi ödemen halinde paranı alabilirsin' dediler. Bunun üzerine kredi çekerek yatırdım. Hesabıma girdiğimde 285 bin dolar olan paramdan 120 bin doların çekildiğini gördüm"





Birkaç gün sonra kendisine hesap açtıran uzmana ulaşamayınca üst yönetici konumundaki kadını aradığını belirten D.Ö. "Bana 'Avrupa Merkez Bankası'na baskın olmuş, orada polis var, soruşturma sürüyor.





Senin paranı e-döviz olarak göndereyim' dedi. 2 bin dolar istedi. Gönderdim ama 15-20 gün geçmesine rağmen hiçbir şey gelmedi. Sonra 4 bin dolar avukat parası istedi. Onu da gönderdim. Bir daha da kendisine ulaşamadım" dedi.





54 yaşındaki kadın, yaklaşık 165 bin dolar (6 milyon lira) dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta alarak şikayetçi oldu.



