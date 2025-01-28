'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesi çökertildi: 110 milyon liralık vurgun yapmışlar

Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi. Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.