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'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesi çökertildi: 110 milyon liralık vurgun yapmışlar

'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesi çökertildi: 110 milyon liralık vurgun yapmışlar

08:5228/01/2025, Salı
DHA
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Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden oluşturdukları sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, açılan hesaplara transfer ederek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi. Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.


Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



#suç örgütü
#emniyet
#Kocaeli

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