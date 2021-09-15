Gündem Eve dönüş için model aranıyor Şimdilik üç plan gündemde
ANKARA

Eve dönüş için model aranıyor: Şimdilik üç plan gündemde

Suriye kuzeyinde güvenli bölgeye yanaşmayan uluslararası toplum, geri adım attı. Mültecilerin geri dönüşlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin modeller üzerinde çalışmalar başladı. Güvenli koridorun yanı sıra briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi üzerinde duruluyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Eve dönüş için model aranıyor: Şimdilik üç plan gündemde
Fotoğraf: Arşiv

Suriyeli mültecilerin ardından Afganistan’dan artan göç baskısı uluslararası toplumun göç sorununa yönelik duyarlılığını arttırdı. Bu kapsamda mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönüşleri için diplomasi hızlandı. Son iki haftada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa’dan üç konuk ağırlayan Türkiye, soruna uluslararası toplumla ortak çözüm beklentisinde.

Ömer Çelik: Türkiye'nin bir mülteci daha alacak kapasitesi yok
GÜNDEM
Ömer Çelik: Türkiye'nin bir mülteci daha alacak kapasitesi yok

GERİ ADIM ATTILAR

  • Artan diplomatik temaslarda eve dönüşleri arttıracak çözüm önerilerinde bazı adımlar atılabileceği gündeme geldi. Bugüne kadar güvenli bölge inşası çağrılarına yanaşmayıp daha çok Türkiye’ye sığınmış olan mültecilere yönelik destek mekanizmaları üzerinde duran ‘Batı’lı müttefikler, şimdilerde geri adım attı. Müttefikler, Türkiye’nin harekat bölgelerinde hayatı normale döndüren projeleri ile gönüllü dönüşlerde kaydedilen başarının da etkisiyle Suriyelilerin evlerine döndürülmesi planlarına ilgiyi arttırdı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye'ye müteşekkiriz
GÜNDEM
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye'ye müteşekkiriz

GÜVENLİ BÖLGE İLK SIRADA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2 yıl önce BM’de gündeme getirdiği güvenli bölgeler tesis edilerek mültecilerin topraklarına döndürülmesi önerisi bugünlerde daha fazla konuşulurken, güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurularak eve dönüşlerde yeni bir model arayışında olunduğu öğrenildi. Suriyeli mülteciler özelinde Erdoğan’ın önerisi yanında briket evlerin yapımının hızlandırılması, kamplarda hayat şartlarının iyileştirilmesi gibi Türkiye tarafından uygulanmış tedbirlerle birlikte çeşitli tedbirler çalışılıyor.

Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler
DÜNYA
Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler

2 yıl önce haritayla anlattı

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da gerçekleştirilen BM 74. Genel Kurul toplantısında Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge haritasını göstererek, “Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek burada 2 milyon Suriyelinin iskânını sağlamaktır. Şu güvenli bölge ilan edildiğinde bu güvenli bölgeye biz rahatlıkla 1 milyon ila 2 milyon arasında göçmeni, mülteciyi yerleştirme şansına sahibiz. Burada gerek Amerika, gerekse koalisyon güçleri, Rusya, İran, hep birlikte el ele vermek suretiyle bu güvenli bölgede bu mültecileri çadır kentlerden çıkartıp, konteyner kentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz” demişti.
Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.