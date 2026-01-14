Eve giren hırsız için resen soruşturma yapılabilecek

Hırsızlık amacıyla konuta girilmesi halinde “konut dokunulmazlığının ihlali” suçu yönünden şikâyet aranmayacağını öngören düzenleme, anayasaya uygun bulundu. Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu’ndaki kuralın hukuk devleti ilkesine ve adil yargılanma hakkına aykırılık taşımadığına karar vererek kanunun iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, önüne gelen bir davada hırsızlıkla birlikte konut dokunulmazlığının ihlali suçunun işlendiği durumlarda, bu suç yönünden şikâyet aranmamasını öngören kuralın anayasaya aykırı olduğu kanaatine vararak AYM’ye başvurmuştu. Başvuruda, aynı fiil nedeniyle iki ayrı suçtan ceza verilmesinin “hukuk devleti” ve “adil yargılanma” ilkelerini zedelediği ileri sürülmüştü.









CEZA SİYASETİ YASAMA ORGANININ TAKDİRİNDE

AYM kararında, ceza hukukunda hangi fiillerin suç sayılacağı, hangi suçların şikâyete bağlı olacağı ya da resen soruşturulacağı konusunun kanun koyucunun ceza siyaseti kapsamında olduğu vurgulandı. Mahkeme, hırsızlık amacıyla konuta girilmesinin kamu düzeni açısından daha ağır bir ihlal oluşturduğunu, bu nedenle devletin şikâyet aramaksızın harekete geçmesinin hukuk devleti ilkesine aykırı olmadığını belirtti.

“AYNI FİİLDEN İKİ CEZA” İDDİASI REDDEDİLDİ

Kararda, konut dokunulmazlığının ihlali suçunun, hırsızlığın her durumda zorunlu unsuru olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle iki ayrı suçtan ceza verilmesinin “aynı fiilden iki kez cezalandırma” anlamına gelmediği ifade edildi. AYM’ye göre, bina ya da eklenti içine girilmeden de bazı nitelikli hırsızlık halleri işlenebildiği için, söz konusu durum bileşik suç sayılmıyor. Yani açık alanda, özel mülk dışındaki hırsızlıklarda tek bir suç göz önünde bulunduruluyor, o da sadece hırsızlık ve yağma suçu.









ÖLÇÜLÜLÜK VE CAYDIRICILIK VURGUSU

AYM, düzenlemenin ölçülü olduğunu, hırsızlık amacıyla konuta girilmesi gibi ağır bir eylemde şikâyet şartı aranmamasının caydırıcı etki yarattığını ve kamu yararıyla uyumlu olduğunu kaydetti. Bu nedenle kuralın hukuk devleti, suçta ve cezada kanunilik ile adil yargılanma ilkelerine aykırı olmadığı sonucuna varıldı.

Karşıoy gerekçesi: “Aynı fiil iki kez cezalandırılıyor”

Karara Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan karşıoy kullandı. Karşıoyda, uygulamada konuta girilerek işlenen hırsızlıklarda fiilin zorunlu olarak konut dokunulmazlığını da ihlal ettiği, buna rağmen iki ayrı suçtan ceza verilmesinin “aynı fiilden iki kez cezalandırma” sonucunu doğurduğu savunuldu. Bu durumun hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu ifade edildi.







