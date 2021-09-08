EXPO2023 için Kristal Lagün’e ilk su verildi

69 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü olan Kristal Lagün Gölü’ne ilk su bugün verilmeye başlandı.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi’nin şehre yaptığı en büyük hizmetlerden biri olan EXPO2023 projesinde hazırlıklarında ilkler yaşanmaya devam ediyor. 69 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyüğü olan Kristal Lagün Gölü’ne ilk su bugün verilmeye başlandı. Gölün başında basın toplantısı düzenleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir lagün EXPO 2023 Rekreasyon alanımızın ortasında bulunuyor. Bugün, yaklaşık 45 gün sürecek dolumda iç havuza su tutmaya başladık. Öncelikle su belli bir düzeye geldiğinde elle bir kimyasal arıtma yapacağız, sonrasında da otomatik arıtma sistemimiz devreye girecek ve bu 70 bin metrekarelik devasa lagün, masmavi olarak Kahramanmaraş’ımızın, Türkiye’mizin gösterimine sunulacak” dedi.

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SU 5 KİLOMETRE UZAKTAN GETİRİLDİ

Turkuaz rengiyle şehre ayrı bir siluet kazandıracak Kristal Lagün Gölü 136 bin metreküp su ile dolacak. Üzerinde su sporları yapılabileceği gibi, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma alanları ve görsel güzelliğiyle ayrı bir cazibe merkezi olacak. Yılın her günü rengini koruması için özel bir sistemle kontrol edilen Lagün Gölü’nün suyu 5 kilometre uzakta bulunan barajdan alınmaktadır. EXPO 2023’ün gerçekleşmesine sayılı günler kala Rekreasyon Alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Barajda yılın her günü suyun aynı seviyede kalacağının altını çizen Mahçiçek, su tutucu üzerine yapılacak sistemle de elektrik üretilebileceğine değindi. Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşecek olmasının da ayrı bir önem arz ettiğine dikkat çekerek, “Kahramanmaraş’ımızın, Onikişubat Belediye’mizin farkını herkese gösterecek bir proje” ifadelerini kullandı.