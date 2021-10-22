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ANKARA

F-35 için ABD’ye 3 seçenek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD ile devam eden F-35 görüşmelerinde üç seçenek sunduklarını söyledi: Ya bu programa döneceğiz, ya bize vadedilen uçakları alacağız, ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödediğimiz yaklaşık 1,4 milyar dolarlık meblağın F-16 modernizasyonu için kullanılması bir seçenek olarak gündemde.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
F-35 için ABD’ye 3 seçenek
F-35

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. F-35 programına değinen Bilgiç, ayrılmamızın sadece Türkiye’ye değil NATO’nun caydırıcılığına da önemli darbe vuran bir adım olduğunu anımsattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç

Bilgiç, “Bizim için seçenekler aslında basit: Ya bu programa geri döneceğiz ya bize vadeliden uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler. Bu çerçevede F-35 için ödediğimiz yaklaşık 1.4 milyar dolarlık meblağın F-16 modernizasyonu için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bunu Amerikalı paydaşlarımızla tartışıyoruz ve bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz” dedi. Bilgiç, Türkiye’nin yürütülen müzakerelerde ABD’den beklentisinin ilişkilerin etkin yönetimi, sorunların çözümü ve ABD’nin de “pozitif karşılık” vermesi olduğunu kaydetti. Büyükelçilerin Osman Kavala hakkındaki ortak bildirilerine ilişkin olarak Bilgiç, bu ülkelerin de yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bildiklerini söyledi.

10 BÜYÜKELÇİ İÇİN HER TEDBİRİ ALIRIZ

Bilgiç, “Türkiye devletine hiçbir şekilde bir ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi. Bilgiç, 10 büyükelçi ile ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağı konusunda ise “Türkiye egemen bir devlet egemen bir devlet olarak da gerekli gördüğü her türlü tedbiri yeri geldiğinde alabilir. Şu aşamada şöyle bir tedbir alıyor diye herhangi bir şey söylemiyorum ama bu haklarımız her zaman mevcut” diye konuştu. Bilgiç, AB Komisyonu raporu konusunda ise raporun çifte standart yaklaşımıyla yazıldığını söyledi. Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’nin kıta sahanlığını da içeren bir bölgede araştırma faaliyeti yürütmeye hazırlanması konusunda ise “mukabelede bulunuruz” uyarısı yaptı.

REJİM İLE BİR TEMASIMIZ YOK

Bilgiç, Suriye’ye ilişkin anayasa komitesi görüşmeleri devam ettiği sırada Esed rejiminin İdlib’de sivillere saldırması konusunda “Bu saldırı rejimin askeri çözüme yönelik tavrını koruduğunu gösteriyor” dedi. Bilgiç, Türkiye’nin siyasi çözümü öncelediğini ve bu yönde somut adımlar beklentisinde olduğunu ifade etti. Bilgiç, Suriye rejimi ile herhangi bir temaslarının bulunmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç
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