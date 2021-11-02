F-35 için her seviyede görüşme

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara’nın açıklamalarının ardından bakanlık kaynakları sorular üzerine gündem başlıklarına ilişkin mesajlar verdi.

2. F-35 TOPLANTISI ABD’DE

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen F-35 konulu görüşmelere ilişkin, MSB kaynakları “Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor” bilgisini verdi. Kaynaklar, Türkiye’nin pozisyonunu, “Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek” şeklinde yineledi. Askeri kaynaklar, Türkiye’nin talep ettiği 1.4 milyar doların uçaklar için ödenen paranın yanı sıra üyelik kapsamında ödenen maliyetleri de kapsadığı bilgisini verdi. Askeri kaynaklar, ABD ile askeri teknik görüşmelerin her seviyede devam ettiğini ekledi.

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GEREKEN YAPILIR

Suriye kuzeyine olası operasyona ilişkin sorular üzerine askeri kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMALAR İTTİFAKI AŞINDIRIYOR

Yunanistan’ın Fransa ve ABD ile yaptığı anlaşmaların NATO ittifakını aşındıracağına dikkat çeken kaynaklar, “Yunanistan’ın ikili sorunları Türkiye-ABD, Türkiye-AB sorunu haline getirme ve üçüncü tarafları da dahil etme çabasında olduğuna işaret etti. Kaynaklar, “Biz sorunların uluslararası hukuk kapsamında diyalog ile çözülmesinden yanayız” dedi. Kaynaklar, güven arttırıcı önlemler toplantısının 4’üncü toplantısının Ankara’da yapılacağını anımsatırken, bu konudaki davetlerine önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın cevap vermesinin beklendiğini kaydetti.

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Teröre ağır darbe

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil toplam 32 bin 835, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 360 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Binbaşı Kara, FETÖ ile mücadele konusunda “15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 82 personel ihraç edilmiş, 1380 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-28 Ekim 2021 tarihleri arasında 3 bin 405 personel kamu görevinden çıkarılmış, 629 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 159 personel göreve iade edilmiş, 17 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir” dedi.

GÜNDEM MSB'den F-35 açıklaması: Üç seçenek de masada, teslim etmiyorsanız parayı iade edin