Facianın adresi Bursa: Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durdu

Kazayı gören çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüye yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Güzel'i kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaralı olarak kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.