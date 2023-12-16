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Facianın adresi Bursa: Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durdu

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce metro duvarına, ardından da istasyonun yanındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Çağdaş Güzel, yaralı olarak kurtarıldı.

08:08 - 16/12/2023 Saturday
DHA
Bursa'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı.
Bursa'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Osmangazi ilçesi, Karaman Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde Çağdaş Güzel idaresindeki 16 DZ 833 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Metro duvarına vurarak savrulan otomobil, Karaman İstasyonu'nun yanında bulunan bariyerlere çarparak durabildi

Kazayı gören çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüye yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Güzel'i kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaralı olarak kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Güzel'in bacağında kırıklar bulunduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından aksayan trafik, normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Bursa
#Osmangazi
#kaza
#trafik
#otomobil
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