Facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs ile tırın çarpıştığı kazada yaralılar var

Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus otoyolu üzerinde, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen plakası 27 ATL 878 olan yolcu otobüsü ile 73 ABN 524 plakalı tır, Taşoluk Tüneli içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.