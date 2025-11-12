Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Kaza, Düziçi ilçesi D-400 karayolu Kanlıgeçit Düziçi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZE 227 plakalı Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Osmaniye ve Düziçi’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.