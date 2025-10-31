Yeni Şafak
Haraç isteyip iş yeri kurşunlayan 7 şüpheli yakalandı

10:3331/10/2025, Cuma
DHA
7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye'de haraç istedikleri iş yeri sahibini kesici aletle yaralayıp, ardından dükkanı kurşunlayan 7 şüpheli yakalandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de haraç isteyen kişiler, istediklerini alamayınca iş yeri sahibini kesici aletle yaraladı. Şüpheliler ardından iş yerini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı. Diğer yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.




#haraç
#kurşunlama
#osmaniye
