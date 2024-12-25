Faizle topladıkları parayı PKK'ya akıtıyorlardı: Tefecilik çetesine şafak operasyonu

İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 tefecinin, ölen PKK'lı teröristlerin ailelerine para gönderdiği ortaya çıktı.
İstanbul'da tekstilcilere yüksek faizle borç verip tehdit ve şantajla yüksek miktarda para toplayan tefecilik çetesine operasyon düzenlendi. 3 ayrı ilçede gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahısların, tefecilikten kazandıkları parayı terör örgütü PKK'ya gönderdikleri ortaya çıktı.
İstanbul'un Güngören, Fatih ve Bağcılar ilçelerinde faaliyet gösteren
tekstil esnafına yüksek faizle borç verip yüklü miktarda parayı zorla geri topladıkları öne sürülen 3 kişilik çete,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesince tespit edildi.
Şafak operasyonuyla evlerinden alındılar
Şafak operasyonuyla evlerinden alındılar
Savcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda dün operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu 3 ilçede çok sayıda adrese yapılan baskında,
aralarında çetenin elebaşı da dahil 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Sabah 06.30 sularında 90'dan fazla polisin katılımıyla yapılan operasyon yaklaşık 2 saat sürdü.
Borçluların kimlik bilgilerini arşivlemişler
Borçluların kimlik bilgilerini arşivlemişler
Adreslerde yapılan aramalarda
tefecilik mağduru esnafın faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajandalar,
yine tefecilik mağduru 4 şahsa ait tapu belgesi, bir muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 tüfek, bir ateşli silah, 125 tüfek ve tabanca mermisi, 37 bin TL ve altın türü çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Parayı terörist ailelerine gönderiyorlardı
Parayı terörist ailelerine gönderiyorlardı
Zanlıların, tefecilik yöntemi ile topladıkları parayı,
etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ailelerine gönderdikleri belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin, örgüt üyelerinin aile fertleriyle kurduğu
Telegram grubunun da üyesi oldukları
kaydedildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcı karşısına çıkarıldı.
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