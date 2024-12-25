Faizle topladıkları parayı PKK'ya akıtıyorlardı: Tefecilik çetesine şafak operasyonu

Adreslerde yapılan aramalarda

tefecilik mağduru esnafın faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajandalar,

yine tefecilik mağduru 4 şahsa ait tapu belgesi, bir muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 tüfek, bir ateşli silah, 125 tüfek ve tabanca mermisi, 37 bin TL ve altın türü çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.