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Fark rehavet getirmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci turuna yüzde 4,5 oranında oy farkı ile girilmesinin bir rehavet yaratmaması konusunda AK Parti teşkilatını uyardı. İkinci tur için sürenin kısalığına işaret eden Erdoğan, “Seçmenin gönlünü alın” talimatını verdi. Erdoğan, seçmen neye kızdıysa sebebinin bulunmasını istedi ve oy düşüşü yaşanan yerler başta olmak üzere yüz yüze ziyaretlerin önemini vurguladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Seçimin ikinci turuna yüzde 4,5 oy farkı ile giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. İl başkanları ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur için sürenin kısalığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatına “Seçmenin gönlünü alın” talimatını verdi. Tayyip Erdoğan, önceki gün online seslendiği AK Parti teşkilatına da 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için uyarılarda bulundu. 28 Mayıs’a kısa bir süre kaldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzde çok kısa bir süre var” diyerek bölgelerinde oy düşüşü yaşanan yerler başta olmak üzere seçmene dönük yüz yüze ziyaretleri artırılmasını istedi. “Seçmen neye kızdıysa sebebini bulun” dediği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu tespitlerin rapor halinde genel merkeze ulaştırılmasını istediği kaydedildi. Teşkilat mensuplarına “Ne yapın edin vatandaşın gönlünü alın. İlk turda fark attık diye rehavete kapılmayın” dediği öğrenilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’na sağlam ve emin adımlarla girilmesini istediği bildirildi.


Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa seçimi
Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa seçimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanlarının da katılımıyla ‘basın buluşması’ düzenledi. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘vefa seçimi’ olarak gördüklerini belirterek, “Bu seçim bir vefa seçimi. Milletimiz bir kez daha teveccühleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ortaya koydu. Seçimden önce yapılan anketlere, algı operasyonlarına tüm iftira ve saldırılara rağmen Anadolu irfanı bir kez daha galip geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır gece gündüz demeden, ömrünü milletimize vakfetti. Şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak” dedi.

'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi
'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı oluşturuldu. Samsun'da çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki durağı olan Tandoğan mitinginde, alanın fotoğraflarını çektiği tespit edilen bir emekli özel kuvvetler mensubu Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten bir dilekçe vererek şikayetçi oldu. Polis, gözaltındaki emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyince şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Emekli askerin CHP ile bütün bağlantıları deşifre olunca Kılıçdaroğlu'nun avukatı "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" diyerek yeni bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçti.


#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Türkiye Yüzyılı
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