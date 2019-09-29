Fatih sahilinde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti, zanlı gözaltına alındı

Sebahattin Aşçı arkadaşları ile birlikte deniz kenarında otururken tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih ilçesi Çatladıkapı sahilinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Aşçı arkadaşları ile birlikte deniz kenarında otururken tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

İHA Sabahattin Aşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Aşçı’yı bıçaklayan zanlıyı gözaltına aldı.n

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Aşçı’yı bıçaklayan zanlıyı gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Sebahattin Aşçı’nın tek çocuk babası olduğu ve bir kuyumcunun yanında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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