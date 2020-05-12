Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
İSTANBUL

Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, sosyal medya üzerinden paylaştığı video nedeniyle, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Tezcan
Fatih Tezcan


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklama ile halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli video paylaşan gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlattığını belirti.


İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:


"Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK.m.216) ile Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (TCK.m.213) suçlarından re'sen 2020/68364 no.lu soruşturma başlatılmıştır."

Abone Ol Google News
F-35 raporunda Türkiye detayı

F-35 raporunda
Türkiye detayı

​Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak.
Almanya kapılarını açıyor

Almanya kapılarını açıyor

​Deneme aşamasından sonra kontrol yapılmayacak.
Trump sınıfta kaldı

Trump sınıfta kaldı

Amerikalıların yarısı başarısız buldu.
Yüzde 70'i iyileşti

Yüzde 70'i iyileşti

Bakan Koca, bir de uyarı yaptı.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

​Salgın dünya genelinde etkisini sürdürüyor.
Dosyalar ağır cezadan çıktı

Dosyalar ağır cezadan çıktı

DHKP/C'liler cemevinin çatısından polisleri taşlamışlardı.

Yeni dank etti!

Yeni dank etti!

İspanya'da 14 günlük karantina kararı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
81 ile çay genelgesi

81 ile çay genelgesi

​İçişleri, seyahat izin belgesi için tarih verdi.

Fırsatçılara soruşturma

Fırsatçılara soruşturma

​Rekabet Kurulu harekete geçti.
Bunu bilmek herkesin hakkı

Bunu bilmek herkesin hakkı

HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalara ilk yorum.
PTT'den personeline müjde

PTT'den personeline müjde

2 bin lira destek ödemesi yapacak.
Fenerbahçe'de <br>bir vaka daha

Fenerbahçe'de
bir vaka daha

Kulüpte virüse yakalananların sayısı iki oldu.
Putin için çember daralıyor

Putin için çember daralıyor

​Bakanların ardından sözcüsünün de korona testi pozitif.
Maskeye alışalım

Maskeye alışalım

​Bir yandan pandemiyle diğer yandan muhalefetle uğraşıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.