Fatih’te İETT otobüsüne çarpan skuter sürücüsü ağır yaralandı

Kaza saat 13.30’da Fatih Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi’nde bulunan Kantarcılar otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan otobüsün arkasındaki skuter sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Yere düşen skuter sürücüsü, bir süre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan skuter sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan skuter sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.