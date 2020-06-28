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Fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yapan yaşlı adam dolandırıcı çıktı

Fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yapan yaşlı adam dolandırıcı çıktı

Adana'da insanların duygularını sömürerek dolandırıcılık yapan yaşlı adam pes dedirtti.

Yüreğir ilçesinde fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen 65 yaşındaki Ahmet Ç, gazeteciler tarafından görüntülendi. Dolandırıcının daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bisikletten düşmüş numarası yapıp vatandaştan para kopartmaya çalışan yaşlı adamın dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti.
Bisikletten düşmüş numarası yapıp vatandaştan para kopartmaya çalışan yaşlı adamın dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti.

Adana'da akıllara durgunluk veren sahtekarlık gazeteciler tarafından saniye saniye kaydedildi. Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan 65 yaşındaki Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırıma yatmaya başladı. Ahmet Ç.'nin yanına giden muhabirler, "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim" diyerek yardım etmek istediklerini bildirdi. Muhabirlerden ilaç parası isteyen Ahmet Ç., yardım teklifini reddetti.

Adana'daki bisikletli dolandırıcı suçüstü kameralara yansıdı
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Adana'daki bisikletli dolandırıcı suçüstü kameralara yansıdı
Adana'da fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen Ahmet Ç. (65), muhabirler tarafından görüntülendi.

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Görüntülenince arkasına bakmadan kaçtı

Muhabirlerin Ahmet Ç.'nin etrafından ayrılmasının ardından dolandırıcı bisikletiyle ilerledikten sonra 100 metre ileride yine fenalaşma numarası yaptı. Çevredeki 2 genç Ahmet Ç.'nin fenalaştığını düşünerek otomobillerini durdurup yanına koştu. Ahmet Ç.'yi yerden kaldıran vatandaşlar, dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını muhabirlerden öğrenince tepki gösterdi.

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  • Görüntülendiğini fark eden Ahmet Ç. ise hızlıca bisikletine binerek olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar anbean görüntülendi.

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"Dolandırıcı olduğunu öğrenmeseydik para verecektik"

Hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Biz aracımızla yolda giderken aniden bisikletin üzerinden düştü. Hemen yardıma koştuk, bize aç olduğunu, eczaneden 33 liralık ilaç alması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu öğrenmeseydik, parayı verecektik" ifadelerinde bulundular.

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