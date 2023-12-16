Fenomen Ece azmettirici çıktı

Bilir’in Pendik’teki işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım’daki olaya karışanların kimliklerini belirledi. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Ronay’ın da adresine baskın düzenlendi. Ronay’la birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde otomatik silah, tabanca, mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir ifadesinde şunları söylemişti: “Açmış olduğum güzellik merkezlerinin masrafını Ece bana ödeyecekti. 15 milyon TL’lik harcamanın 6 milyon TL’sini ödedi. Hukuki süreç başlattım, icraya verdim. Ece bana tanımadığım şahıslarla haber gönderip parayı ödemeyeceğini, aksi halde başıma geleceklerden sorumlu olmayacağı tehdidinde bulundu. Beni ‘Muhammet Yakut’ isimli şahsa havale ettiğini söyledi. Bazı şahıslar iş yerimi kurşunladı. Şüphelendiğim tek kişi Ece Ronay Taylan’dır. Ayrıca 1 Temmuz’da tatildeyken darp edildim. Beni darp eden şahsı Serdar Sertçelik’in tuttuğunu, Ece Ronay’la ilişkisi olduğunu, Ayhan Bora Kaplan’la bağlantısı bulunduğunu öğrendim.”