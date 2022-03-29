FETÖ 17-25 Aralık kumpası sonrası hükümet karşıtı siyasi söylemlere başladı

Hayat

Mahkum dizisinin sevilen oyuncusu Hakan Karsak: Bu topraklarda yazılacak çok hikâye var

Mahkum dizisindeki Hacı karakteriyle yıldızı parlayan Hakan Karsak’la oyunculuğunu ve tiyatroyu konuştuk. Türkiye’deki tiyatroların finansman sorunu dışında çeviri oyunun dışına çok fazla çıkılamamasının da büyük bir problem olduğunu söyleyen Karsak, “Bu topraklarda yazılacak çok hikâye var” diyor.