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Gündem FETÖ 17-25 Aralık kumpası sonrası hükümet karşıtı siyasi söylemlere başladı
ANKARA

FETÖ 17-25 Aralık kumpası sonrası hükümet karşıtı siyasi söylemlere başladı

FETÖ’nün, 17-25 Aralık kumpasından sonra yapılan örgütsel toplantılarda, hükümeti hedef alan siyasi söylemlere başladığı ortaya çıktı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ 17-25 Aralık kumpası sonrası hükümet karşıtı siyasi söylemlere başladı
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FETÖ’nün, 17-25 Aralık kumpasından sonra yapılan örgütsel toplantılarda, hükümeti hedef alan siyasi söylemlere başladığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

  • Mahrem imamlar tarafından ankesör ve operasyonel hatlardan arandığı tespit edilen 5 mülki idare amirinin ismine ulaşıldı. Görevlerinden ihraç edilen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Başsavcılık, eski Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Adıgüzel, eski Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, eski Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, eski Altıntaş Kaymakamı Mehmet Alparslan ve eski Siirt Valiliği Hukuk Müşaviri Mesut Gazi Ambarcı hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

İddianamede sanıkların “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. FETÖ’nün, 17-25 Aralık kumpasından sonra örgüt mensubu mülki idare amirleriyle düzenlediği örgütsel toplantılarda, hükümeti hedef alan söylemlere başladığı anlaşıldı.

  • FETÖ toplantılarda, devlete hizmet etmesi gereken vali ve kaymakamları, hükümet aleyhine faaliyet yürütmeye sevk etmiş. Sanık Mesut Gazi Ambarcı, buna ilişkin şunları söyledi: “17/25 Aralık 2013 olayından sonra bizim yapmış olduğumuz toplantıların ve sohbetlerin içeriği değişti. Dini sohbetler yapılmamaya başlandı. Daha çok siyasi ve güncel sohbetler yapılmaya başlandı.”

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