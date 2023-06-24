FETÖ elebaşının yeğeni Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün yayın organında, elebaşı Gülen'in etrafındakilerle yaptığı bir konuşmaya ait bir video yayımlandı: ''Sabah kalkıp o taraftan bu tarafa dönüyorum, Elimde değil bunlar benim. Koskocaman bir tarihi, tarihi yanlışlıkları, bütün gece yaşayıp duruyorum ve ızdırapla kıvranıyorum. Bilemezsiniz yani, ızdırapla kıvranıyorum.''