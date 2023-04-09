FETÖ hâlâ darbe bekliyor

Kudret E.’nin “Aklıselim sağduyulu, belli başlı bir yerler var. Ama sivil ama askeri kanattan birileri şöyle masaya yumruğunu vuracak gibi duruyor. 'Ne yapıyorsunuz siz?' diyecek” diyor. Durmuş K. ise aynı şeyleri tutuklu FETÖ’cülerden de duyduğunu ve askeriyeden birkaç kişinin kendileri ile aynı görüşte olduğunu söylüyor. Konuşmanın devamında Kudret E., “Bu insanlar ne kadar istiyor biliyor musun darbe olmasını, hükümetin indirilmesini, darbe değil hükümeti indirmek ne kadar güzel olur, tadından yenmez” derken, Durmuş K. ise “Önce yapılacaktı. Gezi’de olacaktı o” cevabını veriyor.