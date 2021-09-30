Gündem Yunanistana denizin altından sea scooter ile kaçmak isteyen 3 FETÖcü yakalandı
AYDIN

Yunanistan'a denizin altından 'sea scooter' ile kaçmak isteyen 3 FETÖ'cü yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz altında ilerlemelerini sağlayan 'sea scooter’ (Su altı scoteer) ile Yunanistan’ın Sisam adasına geçiş yapan ve Yunan unsurları tarafından yakalanarak Türk karasularına geri itilen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ üyelerinden yurtdışına kaçmak için yeni yöntem: Sea scooter
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 3 Türk, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Dalış yapmak için denize açıldıklarını öne süren 3 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle subay olarak görev yaptıkları Türk Silahları Kuvvetleri'nden ihraç edildikleri belirlendi. Yakalanma anları görüntülenen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerin yalanı tutmadı: Dalış yapıyorduk sınırı geçmişiz
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerin yalanı tutmadı: Dalış yapıyorduk sınırı geçmişiz
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 3 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Dalış yapmak için denize açıldıklarını ve sınırı geçmiş olabileceklerini söyleyen 3 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle subay olarak görev yaptıkları Türk Silahları Kuvvetleri'nden ihraç edildikleri belirlendi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kuşadası açıklarında 28 Eylül günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, içinde 3 kişi bulunan lastik botu fark etti. Sahil Güvenlik ekibi, bottaki O.Y. (34), F.K. (31) ve E.G.'yi (32) kendi botlarına aldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen şüphelilerden O.Y. ve F.K. kendilerini yazılımcı, E.G. ise mobilyacı olarak tanıttı.

3 şüpheli, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nden sabah saatlerinde dalış yapmak için denize açıldıklarını öne sürdü. O anlar anbean görüntülendi. Şüphelilerden E.G. röportaj yapmak istemezken, bir diğer şüpheli F.K. ise, "Dalış yapıyorduk. Aramızda iddialaştık. Tecrübemiz yok. Ufak ufak botla buraya kadar geldik" dedi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bota aldıkları 3 kişinin yanlarında herhangi bir dalış malzemesi olmaması ve tedirgin davranışları nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle subay olarak görev yaptıkları Türk Silahları Kuvvetleri'nden ihraç edildiklerini tespit etti.

Su altı scooter ile Yunanistan’a kaçmışlar

Şüphelilerin ifadesinde, keşif amaçlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bir süre kamp yaptıklarını, su altı scooterla denize açıldıklarını, Samos Adası'na kısa bir mesafe kala cihazın şarjının bittiğini ve yüzerek adaya çıktıklarını, Yunanistan unsurlarınca yakalandıktan sonra da lastik botla Türk kara sularına itildiklerini söyledikleri öğrenildi.


Şüpheliler, getirildikleri Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.Y. ve E.G. tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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