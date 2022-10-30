Gündem FETÖ üyeliğinden 2017 yılında ihraç edilmiş astsubay İstanbulda yakalandı
İSTANBUL

FETÖ üyeliğinden 2017 yılında ihraç edilmiş astsubay İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle 2017 yılında görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay tutuklandı. Zanlının adresinde yapılan aramalarda 2 sahte kimlik, 1 sahte sürücü belgesi, 1 astsubay personel kimlik kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 27 bin lira para, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 2 hard disk ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
FETÖ üyeliğinden 2017 yılında ihraç edilmiş astsubay İstanbulda yakalandı
Arşiv.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığı dönemde terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

FETÖ üyesi olduğunun tespit edilmesiyle 2017 yılında KHK ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Z.D, (45) Kartal'da yapılan operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D. tutuklandı.

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