Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
FETÖ zanlıları düzensiz göçmenlerle yakalandı

FETÖ zanlıları düzensiz göçmenlerle yakalandı

23:1311/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (Foto: Arşiv)
FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (Foto: Arşiv)

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile aralarında 6 FETÖ zanlısının bulunduğu bir grubu yakaladı. Operasyon, Sakızköy köyünde tarlada gerçekleştirildi. FETÖ şüphelileri tutuklanırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, 6 FETÖ zanlısı ile 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş 6 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 25 düzensiz göçmen ile 6 FETÖ zanlısını Sakızköy köyünde tarlada yakaladı.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#Kırklareli
#FETÖ
#Düzensiz Göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı 2764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli....