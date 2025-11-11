FETÖ zanlıları düzensiz göçmenlerle yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile aralarında 6 FETÖ zanlısının bulunduğu bir grubu yakaladı. Operasyon, Sakızköy köyünde tarlada gerçekleştirildi. FETÖ şüphelileri tutuklanırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
