FETÖ’cü avukatlara gözaltı

FETÖ’nün hukukçularına baskın. Farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte yakın şahıslarla, örgüt içinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların özel hatlarla iletişime geçtikleri tespit edildi. Örgüte yakın bu kişilerin, hücre sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek, örgüte ait sözde çalışma evlerine yerleştirildikleri ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Ekipleri dün operasyonun düğmesine bastı. 7 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 9 avukat gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.