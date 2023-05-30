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FETÖ'cü Hakan Şükür'den Ankara'yı vuran sel ve dolu ile ilgili skandal yorum

Milli iradeyi hazmedemeyen firari FETÖ'cü Hakan Şükür, dün Ankara'daki etkili olan sel ve dolu yağışını seçim sonuçlarına bağlayarak 'pes' dedirten bir paylaşımda bulundu.

10:03 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Hakan Şükür

Hakan Şükür

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta tamamlandı.

Yurt genelinde bayram coşkusuna neden olan seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Ankara'da sel

Başkent Ankara ise dün bir kez daha sel ve doluya teslim oldu.

Şiddetli sağanak Keçiören ilçesini etkisi altına aldı. Yollar göle döndü hem araçlar hem de yayalar mahsur kaldı. Yol kenarları beyaza büründü. Caddeler, sokaklar göle döndü. Hem araçlar hem de yayalar mahsur kaldı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür ise Twitter'dan insanlık dışı bir paylaşımda bulundu.

Seçim sonuçlarına bağladı

Ankara'daki seli seçim sonuçlarına bağlayan Şükür, felaketin 'ilahi gazap' olduğunu ima etti.

Cadde ve sokakların göle döndüğü anlara ilişkin bir görüntüyü paylaşan Şükür
"En iyisini Allah bilir..İnsanların sözü bitti, Allah neler söyleyecek ve kim bundan nasibini alacak göreceğiz…"
ifadelerini kullandı.



#Hakan Şükür
#Ankara
#sel
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#FETÖ
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