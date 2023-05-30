FETÖ'cü Hakan Şükür'den Ankara'yı vuran sel ve dolu ile ilgili skandal yorum

Hakan Şükür
Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta tamamlandı.
Yurt genelinde bayram coşkusuna neden olan seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile yeniden cumhurbaşkanı oldu.
Ankara'da sel
Başkent Ankara ise dün bir kez daha sel ve doluya teslim oldu.
Şiddetli sağanak Keçiören ilçesini etkisi altına aldı. Yollar göle döndü hem araçlar hem de yayalar mahsur kaldı. Yol kenarları beyaza büründü. Caddeler, sokaklar göle döndü. Hem araçlar hem de yayalar mahsur kaldı.
FETÖ firarisi Hakan Şükür ise Twitter'dan insanlık dışı bir paylaşımda bulundu.
Seçim sonuçlarına bağladı
Ankara'daki seli seçim sonuçlarına bağlayan Şükür, felaketin 'ilahi gazap' olduğunu ima etti.