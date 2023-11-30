FETÖ'cü kadın kitaplık arkasındaki gizli bölmede yakalandı

İstanbul’da bir klinikte, çocuklara ilaç vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kuran doktor Süleyman Salih Zoroğlu, doktorun eşi ve beraberindeki 4 şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Zoroğlu’nun 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, kan donduran iddianamenin detayları ortaya çıktı. Mağdur çocuklar beyanında, Zoroğlu’nun Ketamin kullandığını gizlemek istediğini, ailelerinden ayrılmaya çalışıldıklarını ve aile üyeleri tarafından istismara uğradıkları konusunda yönlendirildiklerini söyledi.