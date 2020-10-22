FETÖ’cü tartışması yargıda

İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu arasında yaşanan ‘FETÖ’cü’ tartışması yargıya taşındı. Özdağ’ın “FETÖ’cü” diye işaret ettiği Buğra Kavuncu, dün İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Özdağ hakkında hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Kavuncu, “Benim çocukluğumdan beri yaşadığım hayat gün gibi ortadadır. Dolayısıyla bizimle alakalı en ufak bir tereddüdünüz ve şüpheniz olmasın” dedi.
TABAN ÇOK KIZGIN
Kavuncu, İstanbul’daki 39 ilçe başkanının Özdağ’ın partiden ihraç edilmesiyle ilgili dilekçe hazırladığını da sözlerine ekledi. Öte yandan İYİ Parti’nin 81 İl başkanı Özdağ’a suç duyurusunda bulunuyor. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “81 il başkanı imza veriyor ihraç istiyor. Genel İdare Kurulu’ndan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın” dedi.