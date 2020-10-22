FETÖ’cü tartışması yargıda

İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu arasında yaşanan ‘FETÖ’cü’ tartışması yargıya taşındı. Özdağ’ın “FETÖ’cü” diye işaret ettiği Buğra Kavuncu, dün İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Özdağ hakkında hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Kavuncu, “Benim çocukluğumdan beri yaşadığım hayat gün gibi ortadadır. Dolayısıyla bizimle alakalı en ufak bir tereddüdünüz ve şüpheniz olmasın” dedi.

Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu

OYNAT 03:49 İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TABAN ÇOK KIZGIN

Kavuncu, İstanbul’daki 39 ilçe başkanının Özdağ’ın partiden ihraç edilmesiyle ilgili dilekçe hazırladığını da sözlerine ekledi. Öte yandan İYİ Parti’nin 81 İl başkanı Özdağ’a suç duyurusunda bulunuyor. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “81 il başkanı imza veriyor ihraç istiyor. Genel İdare Kurulu’ndan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın” dedi.

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