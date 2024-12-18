FETÖ'nün eleman kaynağına darbe: Sözde Adana sorumlusu bakın ne çıktı

11 Aralık'ta yapılan operasyonla FETÖ terör örgütünün sözde Adana finans sorumlusu olduğu tespit edilerek tutuklanan M.Y'nin 4 farklı şehirde kuryeler aracılığıyla örgüt üyelerine para gönderdiği öğrenildi. Kuryelerin çeşitli programlarla iletişim kurdukları ve şifreli yazışmalarını yazılımlarla sildikleri belirlendi.
Şifreli programlarla haberleştiler
Kuryelerin internet bazlı sohbet programları aracılığıyla iletişim kurdukları, şifreli yazışmalar yaptıkları, yazışmalarını bazı yazılımları kullanarak anında sildikleri ve kullandıkları iletişim cihazlarını sık sık değiştirdikleri tespit edildi. Tutuklanan kuryeler arasındaki O.G'nin yurt dışına kaçan örgütün sözde Adana il imamı B.G'nin yeğeni olduğu ve amcasının örgütsel faaliyetler için gönderdiği paranın transferinde rol oynadığı belirtildi.
Belçika'ya kaçmak üzereydiler
FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezaları istinaf aşamasında olan ve yurt dışına kaçma hazırlığındayken örgütün düzenlediği sahte Belçika kimlikleriyle yakalanan S.T. ve eşi H.T'nin bir süre önce mal varlıklarını satarak örgüte aktardıkları tespit edildi. Polis ekipleri, zanlılardan 5'inin banka hesaplarında yaptıkları incelemelerde yaklaşık 5 milyon liralık şüpheli para transferi yapıldığını belirledi.
30 farklı telefon kullandılar
11 Aralık'ta yapılan operasyonda adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, S.T. ve eşi H.T'nin de arasında olduğu 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.