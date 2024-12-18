FETÖ'nün eleman kaynağına darbe: Sözde Adana sorumlusu bakın ne çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığının

FETÖ'nün finans yapılanmasına

yönelik soruşturması kapsamında, 11 Aralık'ta

Adana, İstanbul ve Manisa'da

düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'inin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre, şüphelilerden M.Y'nin örgütün sözde

Adana finans sorumlusu

olduğu, bu kişiye Almanya'ya kaçan "mahrem imamlar" tarafından örgütü "diri tutmak" ve

FETÖ'ye yeni elemanlar kazandırmak