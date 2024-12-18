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FETÖ'nün eleman kaynağına darbe: Sözde Adana sorumlusu bakın ne çıktı

FETÖ'nün eleman kaynağına darbe: Sözde Adana sorumlusu bakın ne çıktı

Semih Kara
10:5218/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
AA
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FETÖ'nün sözde Adana sorumlusu M.Y'nin 4 ilde örgüt üyelerine para aktardığı tespit edildi.
FETÖ'nün sözde Adana sorumlusu M.Y'nin 4 ilde örgüt üyelerine para aktardığı tespit edildi.

11 Aralık'ta yapılan operasyonla FETÖ terör örgütünün sözde Adana finans sorumlusu olduğu tespit edilerek tutuklanan M.Y'nin 4 farklı şehirde kuryeler aracılığıyla örgüt üyelerine para gönderdiği öğrenildi. Kuryelerin çeşitli programlarla iletişim kurdukları ve şifreli yazışmalarını yazılımlarla sildikleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının
FETÖ'nün finans yapılanmasına
yönelik soruşturması kapsamında, 11 Aralık'ta
Adana, İstanbul ve Manisa'da
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'inin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre, şüphelilerden M.Y'nin örgütün sözde
Adana finans sorumlusu
olduğu, bu kişiye Almanya'ya kaçan "mahrem imamlar" tarafından örgütü "diri tutmak" ve
FETÖ'ye yeni elemanlar kazandırmak
için kuryeler aracılığıyla dolar cinsinde para gönderildiği tespit edildi. Türkiye'ye getirilen paraların da Adana, İstanbul, Manisa ve Gaziantep'teki kuryeler aracılığıyla Adana'daki medikal şirketinden finans ağını yöneten M.Y'ye ulaştırıldığı saptandı.

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Şifreli programlarla haberleştiler

Kuryelerin internet bazlı sohbet programları aracılığıyla iletişim kurdukları, şifreli yazışmalar yaptıkları, yazışmalarını bazı yazılımları kullanarak anında sildikleri ve kullandıkları iletişim cihazlarını sık sık değiştirdikleri tespit edildi. Tutuklanan kuryeler arasındaki O.G'nin yurt dışına kaçan örgütün sözde Adana il imamı B.G'nin yeğeni olduğu ve amcasının örgütsel faaliyetler için gönderdiği paranın transferinde rol oynadığı belirtildi.


Belçika'ya kaçmak üzereydiler

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezaları istinaf aşamasında olan ve yurt dışına kaçma hazırlığındayken örgütün düzenlediği sahte Belçika kimlikleriyle yakalanan S.T. ve eşi H.T'nin bir süre önce mal varlıklarını satarak örgüte aktardıkları tespit edildi. Polis ekipleri, zanlılardan 5'inin banka hesaplarında yaptıkları incelemelerde yaklaşık 5 milyon liralık şüpheli para transferi yapıldığını belirledi.


Adreste yapılan aramada bir miktar döviz ele geçirildi.

30 farklı telefon kullandılar

11 Aralık'ta yapılan operasyonda adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, S.T. ve eşi H.T'nin de arasında olduğu 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

#Adana
#Adana finans sorumlusu
#FETÖ
#finans yapılanması
#kurye

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