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Gündem FETÖnün emniyet yapılanmasına soruşturma 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
ANKARA

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına soruşturma: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2'si sivil, 7'si meslekten ihraç edilen polis olan 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Haber Merkezi AA
9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında FETÖ üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, ByLock kullandıkları belirlenen, bu şekilde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde yer alan 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

  • Şüphelilerden birinin 2. sınıf emniyet müdürü, birinin komiser, 2'sinin komiser yardımcısı, 3'ünün polis memuru olduğu ve daha önce kamu görevinden çıkarıldıkları, 2'sinin ise sivil mahrem imam olduğu belirtilen açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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