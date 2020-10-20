FETÖ'nün emniyet yapılanmasına soruşturma: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Teknoloji

Facebook'un yapay zekası yüzden fazla dili karşılıklı çeviriyor

ABD'li teknoloji devi Facebook'un geliştirdiği yapay zeka yabancı dil bilmeyen insanların hayatını kolaylaştırmak üzerine kurgulandı. Yapay zeka yüzden fazla dili karşılıklı çevirirken bu anlamda da en başarılı örneklerden biri haline geldi.