FETÖ'nün finansal yapılanmasına operasyon: 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ CHP'li vatandaşlara seslendi: CHP'nin şu anda Atatürk vatan millet diye bir politikası yok ​

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Ödemiş ilçesinde parti üyeleriyle toplantı yaptı.



CHP'yi eleştiren Dağ, şunları kaydetti: 'Yuları HDP'nin elinde olan bir CHP var. Yalan mı? Tezkereye hayır demek yuları HDP'ye kaptırmak demektir. Ben Ödemiş'te ve İzmir'de CHP'ye oy veren hemşerilerimi gayet iyi bilirim. Her şey bir tarafa vatan, millet ve mevzi, bayrak olduğunda ne kadar hassas olduklarını iyi bilirim. Mustafa Kemal Atatürk konusu olduğunda ne kadar hassas olduklarını iyi bilirim. Ama şu anda CHP politikası böyle bir politika değildir.













