FETÖ’nün HSK yapılanmasında gerekçeli karar: 9 yıldır aranan Akyıldız’ı ByLock ele verdi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin davada “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdiği ihraç hâkim Yaşar Akyıldız’a ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Akyıldız’ın 9 yıldır gri kategoride arandığı da hatırlatıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, FETÖ’nün “sisteme sahip olma” ilkesiyle devlet aygıtlarına sızdığı, bu kadroların sağladığı avantajlarla devlet içindeki hasımlarını hukuk dışı yöntemlerle tasfiye ettiği, böylece devleti kontrol altına almayı planlayan ve amaçlayan silahlı bir terör örgütü olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kararda ayrıca örgütün, devletin iç ve dış güvenliği ile kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş bir terör örgütü olduğuna değinildi.

2014‘TE “ÖRGÜT TALİMATIYLA ADAYLIK”

Gerekçeli kararda, Akyıldız’ın örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, bu nedenle 2014 yılında o dönemki adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine aday olduğu ve diğer örgüt üyesi hâkim ile savcılarla görüşmeler yaptığı kaydedildi. Kararda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) sızma amacı doğrultusunda, yargı sistemine yönelik örgütsel hedeflerle hareket ettiği tespitleri aktarıldı. Mahkeme, Akyıldız’ın yurdun değişik il ve ilçe adliyelerinde örgüt talimatıyla toplantılar organize ettiği bilgisini de gerekçeli karara yazdı.

BYLOCK KULLANICI ADI “YAHYA0646”

Kararda, Akyıldız’ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirtildi. Kullanıcı adının, oğlunun ismi ve memleketinin plaka koduyla uyumlu şekilde “yahya0646” olduğu ifade edildi. Bu hesabı ekleyen ve bu hesabın eklediği kişilerin, Akyıldız gibi ihraç hâkim ve cumhuriyet savcılarından oluştuğu kaydedildi.

Gerekçeli kararda ayrıca, 2014 HSYK seçimlerinde örgüt ile örgüt üyesi hâkim ve savcıların ByLock üzerinden iletişime geçtiği, Akyıldız’ın da seçim dönemi öncesinde ve sonrasında ByLock üzerinden arama kayıtlarının bulunduğu tespiti yer aldı.

YAKALAMA SÜRECİ VE “KOVUŞTURMADAN KAÇTI” DEĞERLENDİRMESİ

Mahkeme kararında, Akyıldız hakkında 2016’da “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma açıldığı, araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamaması üzerine yakalama emri çıkarıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, Akyıldız’ın yaklaşık 9 yıl sonra Ankara’da kolluk görevlilerince yakalandığı bilgisine yer verildi. Kararda, sanığın soruşturma ve kovuşturmayı sürüncemede bırakmak amacıyla uzun süre kovuşturmadan kaçtığı da ifade edildi.

BAĞIMSIZ ADAYIN BU KADAR OY ALMASI OLAĞANA UYGUN DÜŞMEDİ

Gerekçeli kararda, Akyıldız’ın 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adaylardan olduğu, örgüt mensuplarına da o dönemde bağımsız adayların desteklenmesi yönünde talimat verildiği belirtildi. Mahkeme, bağımsız bir adayın “o günün şartları itibarıyla” bu kadar oy alabilmesinin olağana uygun düşmediğini kaydetti.

Dosya kapsamı, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan beyanlar, tanık beyanları, teşhisler ile ByLock değerlendirme ve tespit tutanaklarının birlikte değerlendirildiği gerekçeli kararda, Akyıldız’ın eylemlerinin, örgütün amaçlarını ve faaliyetlerini benimseyerek gönüllü biçimde örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığına dair “kesin delil teşkil ettiği” kanaatine varıldığı ifade edildi.

“ÜST SINIRDAN CEZA” GEREKÇESİ

Mahkeme, Akyıldız’ın örgütün mahrem yapılanması içinde bulunduğu ve eğitim seviyesi itibarıyla örgütün nihai amacını bilebileceği değerlendirmesini yaptı. Gerekçeli kararda, kastın yoğunluğu, örgütsel faaliyetler ve saik göz önünde bulundurularak sanığın üst sınırdan cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

9 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS

Yargılama sonucunda Yaşar Akyıldız hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Gerekçeli karar, bu cezanın dayanaklarını 2014 HSYK seçimleri sürecindeki örgütsel temaslar, toplantı organizasyonları ve ByLock verileri üzerinden ayrıntılandırdı.







