FETÖ’nün kuşuna 15 yıl daha

Ankara Başsavcılığı, Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ile Yaşar’ın arkadaşı Veli Koçak’ın FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianameye göre, sık sık devlet büyükleri, hükümet yetkilileri, siyasi parti ve üyelerini hedef alan örgüt, 14 Mayıs’taki seçimlerin kendi çıkarları doğrultusunda sonuçlanması için de harekete geçti.

Bu hedef doğrultusunda örgütün kaset kumpasçısı firari Cevheri Güven tarafından, İnce’nin adaylıktan çekilmesi için montaj kaset ve sahte dekont hazırlandı. Bunların daha fazla kitleye ulaşması için devreye Yaşar girdi. Sosyal medyada 1.2 milyonun üzerinde takipçisi olan Yaşar, paylaşımlarıyla Muharrem İnce’yi adaylık sürecinde yıpratmaya çalıştı.