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POLİTİKA

FETÖ’nün propagandası Ayşe Özdoğan tedaviyi kabul etmedi

FETÖ’nün “tedavi edilmiyor” diyerek mağdur edildiği algısı oluşturmaya çalıştığı Ayşe Özdoğan, yatış işlemleri için hastaneye götürüldü ancak tedaviyi reddederek cezaevinde kalmak istedi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ’nün propagandası Ayşe Özdoğan tedaviyi kabul etmedi
Ayşe Özdoğan.

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen Ayşe Özdoğan, cezasının infazı için Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Çeşitli yalanlarla algı operasyonu yürüten örgüt, Ayşe Özdoğan için de harekete geçmişti. Sosyal medya hesaplarından kampanya başlatan örgüt, Özdoğan’ın tedavisinin aksatıldığını savunarak infazının ertelenmesini istedi.

  • Özdoğan, Anayasa Mahkemesi’ne de başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, 19 Ekim’de verdiği ara kararda Özdoğan’ın infazının ertelenmesine yönelik tedbir talebini bu aşamada reddederken, hastaneye yatışının yapılmasına karar verdi.

TEDAVİYİ REDDETTİ

AYM’nin bu kararı dün kurum müdürlüğüne ulaştı. Kurum, Özdoğan’ı Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğine sevk etti ve yatış işlemleri başlatıldı. Ancak Ayşe Özdoğan, yatarak tedaviyi kabul etmedi. Bunun üzerine kurum idaresince tutanak tutularak tekrar cezaevine götürüldü.

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