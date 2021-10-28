FETÖ’nün propagandası Ayşe Özdoğan tedaviyi kabul etmedi

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen Ayşe Özdoğan, cezasının infazı için Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Çeşitli yalanlarla algı operasyonu yürüten örgüt, Ayşe Özdoğan için de harekete geçmişti. Sosyal medya hesaplarından kampanya başlatan örgüt, Özdoğan’ın tedavisinin aksatıldığını savunarak infazının ertelenmesini istedi.
- Özdoğan, Anayasa Mahkemesi’ne de başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, 19 Ekim’de verdiği ara kararda Özdoğan’ın infazının ertelenmesine yönelik tedbir talebini bu aşamada reddederken, hastaneye yatışının yapılmasına karar verdi.
TEDAVİYİ REDDETTİ
AYM’nin bu kararı dün kurum müdürlüğüne ulaştı. Kurum, Özdoğan’ı Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğine sevk etti ve yatış işlemleri başlatıldı. Ancak Ayşe Özdoğan, yatarak tedaviyi kabul etmedi. Bunun üzerine kurum idaresince tutanak tutularak tekrar cezaevine götürüldü.