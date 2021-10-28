FETÖ’nün propagandası Ayşe Özdoğan tedaviyi kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyete ihanet etmemek için tezkereye 'hayır' dedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyete ihanet etmemek için Suriye tezkeresine 'hayır' dediklerini söyledi. Muğla'da toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, 'Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz' ifadelerini kullandı. CHP lideri, tezkere metnine DEAŞ'a karşı olası koalisyon için eklenen “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması” ifadesini 'hayır' oyu vermelerine gerekçe gösterdi. Ancak birebir aynı metne 2015 ve 2019'da CHP evet oyu verdi.