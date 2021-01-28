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POLİTİKA

FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'den pişkin savunma: Niçin buradayım bilmiyorum

FETÖ'cülerin "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirdiği Yusuf Bekmezci, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80'i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Yusuf Bekmezci
Yusuf Bekmezci

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı.

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Savunmasında yargılanma nedenini bilmediğini savunan Yusuf Bekmezci, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80'i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum" dedi. Pekmezci'nin avukatı ise müvekkilinin alzaymır hastası olduğunu iddia ederek sağlık durumunun tespit edilmesi gerektiğini savundu.

Terörist elebaşı Gülen "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş olur" demişti

  • FETÖ'cü Yusuf Bekmezci, daha önce "Fethullah Gülen'i tuttum, çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim.” sözleriyle gündeme gelmişti.

Terör örgütü elebaşı ile doğrudan irtibatı bulunan Bekmezci için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklindeki sözleri, güvenlik birimlerinin raporlarına yansımıştı.

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