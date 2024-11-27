FETÖ’nün Tosun’u kaçamadı

Örgüt elebaşlarından Naci Tosun'un oğlu olan zanlı, 23 Kasım’da Kadıköy’de gözaltına alındı. Örgütün sözde tepe yöneticileriyle irtibatı tespit edilen Tosun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da örgüt tarafından “mahrem imam” olarak görevlendirilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7’sinin kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı tespit edildi.