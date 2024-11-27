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FETÖ’nün Tosun’u kaçamadı

FETÖ’nün Tosun’u kaçamadı

Şahin Şen
04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Seyfullah Tosun
Seyfullah Tosun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ evlerinde "ev abisi", "lise talebe mesulü" olan, "Salih" ve "Hakan" kod adlarını kullanan Seyfullah Tosun için soruşturma başlattı.

Örgüt elebaşlarından Naci Tosun'un oğlu olan zanlı, 23 Kasım’da Kadıköy’de gözaltına alındı. Örgütün sözde tepe yöneticileriyle irtibatı tespit edilen Tosun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da örgüt tarafından “mahrem imam” olarak görevlendirilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7’sinin kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı tespit edildi.




#FETÖ
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