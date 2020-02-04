Gündem 8i aktif görevde 21 TÜBİTAK çalışanına FETÖ gözaltısı
POLİTİKA

FETÖ'nün 'TÜBİTAK/Siber yapılanması'na yönelik operasyon

8'i aktif görevde 21 TÜBİTAK çalışanına FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 8'i aktif çalışan 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleriyle tespit edilen 5 mahrem imam, 8'i aktif TÜBİTAK çalışanı, biri aktif HAVELSAN çalışanı, 7'si ihraç TÜBİTAK çalışanının da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden 14'ü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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