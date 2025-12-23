Yeni Şafak
FETÖ'ye yönelik Sakarya merkezli operasyonda 3 zanlı tutuklandı

12:3723/12/2025, Salı
AA
Yapılan aramalarda yasaklı kitap, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yapılan aramalarda yasaklı kitap, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı kitap, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.


Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.


Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı kitap, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




