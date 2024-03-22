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Filistin'in sesini dünyaya duyuracağız

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Müslüman Forumu'nda Gazze'de acil ateş çağrısı yapıldı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 06:00 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Avrupa Müslüman Forumu Filistin için toplandı.
Avrupa Müslüman Forumu Filistin için toplandı.

Toplantıya Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, Yunanistan Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anna Stamou, Litvanya Sünni Müslüman İnancı Merkezi Müftüsü Romas Jakubauskas, HüdaPar genel başkanı Zekeriya Yazıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve çok sayıda kişi katıldı.


PASKALYADA GÖSTERİ YAPACAĞIZ

Avrupa Müslüman Forum Başkanı Abdül Vakhed Niyazov, “İsrail’in soykırımını durdurmak, Filistin’in özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldik. Bu uğurda sesimizi en yükseğe haykıracağız.” dedi. İngiltere'nin ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, “İngiltere parlementosunda hükümete sürekli baskı yapıyoruz. 30 Mart'ta Batı dünyasının paskalyayı kutladığı bu günde çok büyük bir gösteri gerçekleştireceğiz. Filistinlilerin sesi dünyanın sesi haline gelene kadar mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu. ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, “Gece gündüz çocuklar ölüyor artık bir şeyleri anlatmak için kelimeler yetmiyor. Asıl Yahudi topluluklarının harekete geçip yapılanlara tepki göstermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.


#Filistin
#Gazze
#Avrupa Müslüman Forumu
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