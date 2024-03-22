Filistin'in sesini dünyaya duyuracağız

Avrupa Müslüman Forum Başkanı Abdül Vakhed Niyazov, “İsrail’in soykırımını durdurmak, Filistin’in özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldik. Bu uğurda sesimizi en yükseğe haykıracağız.” dedi. İngiltere'nin ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, “İngiltere parlementosunda hükümete sürekli baskı yapıyoruz. 30 Mart'ta Batı dünyasının paskalyayı kutladığı bu günde çok büyük bir gösteri gerçekleştireceğiz. Filistinlilerin sesi dünyanın sesi haline gelene kadar mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu. ABD Anti-Siyonist Ortodoks Yahudi Grubu'ndan Rav Yisroel Dovid Weiss, “Gece gündüz çocuklar ölüyor artık bir şeyleri anlatmak için kelimeler yetmiyor. Asıl Yahudi topluluklarının harekete geçip yapılanlara tepki göstermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.