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Filistin’in toprakları müzakere edilemez

Filistin’in toprakları müzakere edilemez

Canberk Doğan
04:0021/02/2025, الجمعة
G: 21/02/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Günümüzde çatışmaların giderek daha uzun süreli ve yıkıcı hale geldiğini belirten Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin mevcut küresel kutuplaşma içinde barış ve güvenliği koruma görevini yerine getiremediğini ifade etti. Filistin meselesine ilişkin net bir duruş sergileyen Fidan, “Filistinlilerin uğruna büyük fedakârlıklarda bulunduğu topraklar müzakere konusu değildir” dedi ve iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.


YAPTIRIMLAR KALKMALI

Suriye’deki son gelişmelerin umut verici olduğunu belirten Fidan, Suriye’nin toparlanabilmesi için yaptırımların önkoşulsuz kaldırılması gerektiğini vurguladı.


G20'DE YOĞUN MESAI

Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmeye dönük sürecin değerlendirildiği ve bu çerçevede, son dönemde yapılan görüşmelerin ele alındığı ifade edildi. Fidan ayrıca İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares, İrlandalı mevkidaşı Simon Harris, Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile de bir araya geldi.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Filistin

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