Filistin’in toprakları müzakere edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Günümüzde çatışmaların giderek daha uzun süreli ve yıkıcı hale geldiğini belirten Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin mevcut küresel kutuplaşma içinde barış ve güvenliği koruma görevini yerine getiremediğini ifade etti. Filistin meselesine ilişkin net bir duruş sergileyen Fidan, “Filistinlilerin uğruna büyük fedakârlıklarda bulunduğu topraklar müzakere konusu değildir” dedi ve iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.