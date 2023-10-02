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Firari FETÖ'cü eski komiser yardımcısı yakalandı: Özel olarak yetiştirilip polis kolejine yerleştirilmiş

Ankara'da FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu altı yıldır firari olarak aranan ihraç edilmiş komiser yardımcısı Kadir Akar yakalandı. Yapılan adli işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Akar'ın örgütün dershanelerinde özel olarak yetiştirilerek, polis kolejine yerleştirildiği belirtildi.

20:18 . 2/10/2023 Pazartesi
DHA
Altı yıldır aranan FETÖ firarisi meslekten ihraç Komiser Yardımcısı Kadir Akar yakalandı.

Altı yıldır aranan FETÖ firarisi meslekten ihraç Komiser Yardımcısı Kadir Akar yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve altı yıldır firari olarak aranan ihraç edilmiş komiser yardımcısı Kadir Akar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akar, yapılan adli işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve 6 yıldır aranan firari meslekten ihraç Komiser Yardımcısı Kadir Akar'ın, İstanbul'dan çıkış yaparak Kayseri'ye geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Akar, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Özel olarak yetiştirilip polis kolejine yerleştirilmiş


Akar'ın BYLOCK kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu, örgütün dershanelerinde özel olarak yetiştirilerek, polis kolejine yerleştirildiği belirtildi. Yakalanan ihraç komiser yardımcısı Akar'ın mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile irtibatının devam ettiği, örgütün kanunsuz emir ve talimatlarını yerine getirdiği tespit edildi. Uzun süredir gizlenmek için sahte kimlik kullanan, fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalışan ve kayıtsız adreslerde kalan firari FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi Akar, yapılan adli işlemler sonrasında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



#FETÖ
#Operasyon
#Ankara
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#Kadir Akar
#Sincan Ceza İnfaz Kurumu
37 dakika önce
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