Firari FETÖ'cü eski komiser yardımcısı yakalandı: Özel olarak yetiştirilip polis kolejine yerleştirilmiş

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve altı yıldır firari olarak aranan ihraç edilmiş komiser yardımcısı Kadir Akar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akar, yapılan adli işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Akar'ın BYLOCK kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu, örgütün dershanelerinde özel olarak yetiştirilerek, polis kolejine yerleştirildiği belirtildi. Yakalanan ihraç komiser yardımcısı Akar'ın mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile irtibatının devam ettiği, örgütün kanunsuz emir ve talimatlarını yerine getirdiği tespit edildi. Uzun süredir gizlenmek için sahte kimlik kullanan, fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalışan ve kayıtsız adreslerde kalan firari FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi Akar, yapılan adli işlemler sonrasında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.