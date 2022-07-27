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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber: İki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber: İki asker şehit oldu
Foto/arşiv

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal
Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Şehit Otal’ın, Kaletepe Mahallesi’ndeki annesinin yaşadığı evinin sokağına Türk bayrakları asıldı.
İHA
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İHA

İHA
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