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ANTALYA

Fırtına balığı sahile 60 metre uzaklıktaki balkona fırlattı

Antalya Konyaaltı sahiline fırtınalı havada, 60 metre mesafedeki bir sitenin 3'üncü katında oturan Kadriye Bahadır, balkonunda gördüğü balıkla şaşkına döndü. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, balığın bir tür yılan balığı olduğunu belirterek, "Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fırtınada, sahile 60 metre uzaklıktaki dairesinin balkonunda balık buldu.
Fırtınada, sahile 60 metre uzaklıktaki dairesinin balkonunda balık buldu.

Konyaaltı sahiline 60 metre uzaktaki bir sitenin üçüncü katında oturan Kadriye Bahadır, sabah balkona çıktığında balık olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

DHA
Fırtınada, sahile 60 metre uzaklıktaki dairesinin balkonunda balık buldu.
  • İlk görüşte balığı yaprak sandığını anlatan Bahadır, "İlk bakışta yaprak sandım, balık olduğunu görünce çok heyecanlandım. Daha önce balkonuma kuş, kelebek gibi hayvanlar gelmişti. İlk kez bir balıkla karşılaşıyorum. Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum. Farklı bir balık türüne benziyor. Ben zargana diye düşündüm. Fırtınanın etkisiyle buraya geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Fırtınada, sahile 60 metre uzaklıktaki dairesinin balkonunda balık buldu.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Kadriye Bahadır'ın balkonunda bulduğu balığın bir tür yılan balığı olduğunu belirterek, "Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" ifadelerini kullandı.

Antalya'yı fırtına vurdu: Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı
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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen SunExpress, Türk Hava Yolları ve Pegasus firmalarına ait toplam 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.
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Konya'ya iniş yapan uçaklardan toplam 237 yolcu 6 otobüsle Antalya'ya getirildi. Halen devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 10 uçuş ise iptal edildi. Antalya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili uyarıda meydan üzerinde etkili olan CB bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve iptallerin yaşandığı belirtildi.
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Kuvvetli yağışların Antalya'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar olarak düşmesi beklenirken, yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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Kuvvetli yağmur ve fırtına nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı, ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Aşırı yağış nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde suda kalan bir otomobil, güvenlik görevlilerinin yardımıyla servise çekildi. Üniversite kütüphanesi önünde yer alan ve çeyrek asırlık olduğu belirtilen ağaç yerinden sökülerek devrildi.
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Öte yandan Serik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle bazı seraları su bastı. Başta çilek olmak üzere seraları kısmi su baskınları yaşandı.
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Antalya Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği bakımından idari liman sahası içindeki tüm deniz araçlarına yönelik gemi ve deniz aracı trafiği ilgi yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden dün gece saat 22.30 itibari ile geçici olarak deniz trafiğine kapatıldığı bildirildi.
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Kent merkezinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, 40 metre yükseklikteki falezleri dövdü. Balıkçılar yat limanına bağlı teknelerinin iplerini sıkı sıkı bağladı. Diğer yandan, Kundu bölgesindeki portakal bahçeleri su altında kaldı. Mevlana Caddesi'nde halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, tedavisi için hastaneye götürüldü.
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Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını yaşanan 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.
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Antalya'yı fırtına vurdu: Uçaklar inemedi, ağaçlar devrildi, araçlar mahsur kaldı
Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Hızı 90 kilometreyi bulan fırtına, Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, Serik'te seraları su bastı Serik'te fırtına nedeniyle gönderdeki Türk Bayrağı'nın bir bağlantısı koptu. Bayrağı gören 2 kişi kepçe ile duruma müdahale etti. Yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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