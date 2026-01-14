Yeni Şafak
Fitre bedeli 240 lira

Fitre bedeli 240 lira

04:0014/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, fitre miktarını 240 lira olarak belirledi. Karar, 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olacak. Fitre miktarı, hadis-i şerifler, güncel sosyoekonomik şartlar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak belirlendi. Buna göre, mükellefler kendi günlük gıda harcamalarını esas alarak belirlenen tutarın üzerinde fitre verebilecek. Fitre, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddeler şeklinde ayni olarak da verilebilecek. Belirlenen tutar aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak uygulanacak.


