Fizikte dünya birincisi oldu: 'Altın' çocuk

ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Copernicus Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Yusuf Demirkaya, fizik ve astronomi alanında altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Demirkaya, organizasyonun en prestijli ünvanı olan “Absolute Winner” ödülüne layık görüldü. Elde ettiği birincilikle Türk bayrağını dünya sahnesinde gururla dalgalandıran Demirkaya, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Yarışmanın olimpiyat formatında ve ileri seviye fizik sorularından oluştuğunu belirten Yusuf Demirkaya, hazırlık sınıfında fizik dersi olmamasına rağmen konuları çalışarak öğrendiğini ifade etti. Fizikle yaklaşık iki yıl önce öğretmeni Burcu Türkkan sayesinde tanıştığını söyleyen Demirkaya, “Türkiye’de yapılan ilk aşamayı geçtikten sonra TÜBİTAK’ın desteğiyle Amerika’daki finallere katıldım. Ülkemi temsil etmek benim için tarifsiz bir gururdu” ifadelerini kullandı. Demirkaya, disiplinli ve uzun vadeli bir çalışma sürecinin başarıyı getirdiğini vurguladı. Yusuf Demirkaya’nın BİLSEM öğretmeni Burcu Türkkan ise öğrencilerinin başarısının sistemli bir eğitim anlayışının sonucu olduğunu belirtti. BİLSEM’e üstün yetenekli öğrencilerin geldiğini ifade eden Türkkan, her öğrencinin potansiyelini keşfetmeye çalıştıklarını anlattı.