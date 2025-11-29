Forklift faciası: 47 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Anıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin pamuk deposunda manevra yapan forkliftin çarptığı Abdullah Doğan (47) yaralandı.

Yaralı işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.