Forklift faciası: 47 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

00:4629/11/2025, суббота
Abdullah Doğan'a hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı. (Foto: Arşiv)
Şanlıurfa’da pamuk deposunda manevra yapan forkliftin çarptığı Abdullah Doğan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Anıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin pamuk deposunda manevra yapan forkliftin çarptığı Abdullah Doğan (47) yaralandı.

Yaralı işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#forklift
#İŞÇİ
#Şanlıurfa
